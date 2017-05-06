خبير ملعوماتي يحذر من لعبة روسية تؤدي إلى الانتحار - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

حذر خبير أمن المعلومات الدكتور ” عيسى السميري ” من مخاطر لعبة الحوت الأزرق وذلك حول العالم حيث انتحر على أثارها 130 شحص روسي.

وأوضح أن صحيفة الديلي ميلي البريطانية تحذر ممارسيها من مشاهدة أفلام الرعب التى تعتبرها اللعبة عنصر أساسي فيها وذلك بعد أشتراطها على المشاهدة لأفلام الرعب لمدة 24ساعة والكتابة على الجسم بآلات حادة وبعد أيام قليلة من اللعب يقدم اللاعب على الانتحارهذا بخلاف العديد من الأوامر التي يعطيها مشرف اللعبة الروسية خبير أمنيوالتى تعتمد على اللعب بعقول المراهقين وتحفيز روح المغامرة فيهم.

وطالب الأسر بضرورة مراقبة أبنائهم والرقابة من قبل مؤسسات المجتمع على تلك العبة .