إطلاق مبادرة «لموا شمل أسرتي» قبل رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أقر محافظ الأحساء الأمير ” بدر بن جلوي ” على تنفيذ مبادرة ” لموا شملي بأسرتي ” والتي تستهدف إطلاق عدد من السجناء ممن تسببت الديون في سجنهم في السجن العام بالأحساء والتي تبنتها محكمة التنفيذ بمشاركة جمعية البر وجمعية التنمية الأسرية وغرفة الأحساء.

أوضح رئيس اللجنة الإشرافية والمشرف العام على المبادرة ” محمد الموسى ” بأن المبادرة تهدف إلى تسريح عدد من السجناء ممن تسببت الديون في سجنهم وذلك لجمع شملهم بأسرهم قبل شهر رمضان.

وأضاف أن المبادرة ستقام يوم 28 من شهر شعبان وهي لمدة يوم واحد وذلك بعد موافقة المحافظ.

وأشار إلى أن العدد المتوقع إطلاق سراحه يتراوح ما بين ٥٠ إلى ١٠٠ سجين كما تم تكليف الجهات المعنية بأنهاء كافة الأجراءات الخاصة بالمدين وأصحاب الدين.