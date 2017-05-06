الجيش اليمني يحكم سيطرته على أجزاء كبيرة بمديرية موزع بتعز - صحيفة صدى الالكترونية

الجيش اليمني يحكم سيطرته على أجزاء كبيرة بمديرية موزع بتعز
تمكن الجيش الوطني اليمني من السيطرة على أجزاء كبيرة بمديرية موزع بمدينة تعز، وكذلك السيطرة الكاملة على منطقة الجبيل المعروفة بـ «دار السلطان»، فيما تتواصل المعارك في محيط معسكر خالد بن الوليد من الجهة الشمالية الغربية، فيما قتل 3 من قيادات الميليشيا الانقلابية في جبهة صرواح بمأرب؛ إثر اشتباكات عنيفة في تلك المنطقة.
في السياق كثفت المدفعية من قصفها على مواقع تابعة لميليشيا الانقلابيين في مديرية موزع والمناطق المحيطة بمعسكر خالد بن الوليد، أسفر عن مقتل أكثر من 25 من الانقلابيين بحسب الإخبارية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25068 ] نشر منذ 23 دقيقة
تمام الله يقويهم وينصرهم …….
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 13911 ] نشر منذ 16 دقيقة
زين