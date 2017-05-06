الوطني يشارك في بطولة تبوك الدولية بتوجيه من أمير المنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

أشرف فرج(صدى):

أعلن نادي الوطني مشاركته في بطولة تبوك الدولية الودية، بناءا على توجيهات الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك.

وقالت إدارة النادي فى تغريدة لها على حسابها الخاص بـ ” تويتر ” ، اليوم، إن رئيس مجلس الإدارة نايف بن عضو البلوي أكد حرص إدارة النادي على توجيهات سموه الكريم، بالظهور المشرف والاستعداد للبطولة بالشكل المناسب ليظهر فريق الوطني بشكل يرضي جماهيره وأبناء المنطقة لتمثيلهم خير تمثيل، مثمنا وقفه سموه مع النادي وحرصه على مشاركة الفريق في البطولة التي حققت نجاحا مميزا في نسختها الأولى.