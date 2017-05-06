إدارة الفيحاء تعبر عن فخرها بالتأهل التاريخي لمنافسات دوري جميل - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

استطاع الفيحاء حسم الأمور لصالحه والظفر بدرع دوري الدرجة الأولى السعودي وذلك بعد تصدره للدوري بـ 50 نقطة ، ليختتم موسمه الثالث في دوري الأولى بتحقيق الإنجاز الذي انتظره عشاق البرتقالي أكثر من 5 عقود.

وبهذه المناسبة عبر الجهاز الإداري للفريق عن سعادتهم بما تحقق من إنجاز تاريخي كبير بفضل الله ثم بعزيمة الرجال ووقفات الداعمين والمحبين للنادي المشرفة، سليمان العمار مدير الكُرَة قدم التهاني والتبريكات لإدارة وأعضاء شرف النادي والجماهير الفيحاوية الوفية.

وقال العمار في هذا الصدد :” ولله الحمد أكملنا هذا الصعود التاريخي بصدارة ودرع الدوري وهذا مانرى أن الفريق يستحقة عطفاً على المستويات الكبيرة التي قدمناها والتي شهد بها جميع متابعي الدوري “.