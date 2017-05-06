أمين الطائف يبحث إنشاء سوق شعبي للنساء بالمنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

بحث المهندس محمد آل هميل أمين الطائف البريد النسائى في المنطقة التاريخية بوسط الطائف فتعرف على مطالب النسوة بالمنطقة كما تعرف على مشاكلهن .

وأكد أن الأمانة ستوفر الحلول الجذرية لكل مشاكلهن من خلال أقامة سوق شعبى نسائي لهن داخل المنطقة .

وأشار أمين الطائف أن ذلك سوف يساعد في التخلص من أزدحام البائعات وأنتشارهن أيضاً بالمتنزهات العامة كما سيتيح العمل بسهولة دون مضايقات لهن أو للأخرين .