 أمين الطائف يبحث إنشاء سوق شعبي للنساء بالمنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

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أمين الطائف يبحث إنشاء سوق شعبي للنساء بالمنطقة

أمين الطائف يبحث إنشاء سوق شعبي للنساء بالمنطقة
عبدالعزيز القثامي(صدى):

بحث المهندس محمد آل هميل أمين الطائف البريد النسائى في المنطقة التاريخية بوسط الطائف فتعرف على مطالب النسوة بالمنطقة كما تعرف على مشاكلهن .

وأكد أن الأمانة ستوفر الحلول الجذرية لكل مشاكلهن من خلال أقامة سوق شعبى نسائي لهن داخل المنطقة .

وأشار أمين الطائف أن ذلك سوف يساعد في التخلص من أزدحام البائعات وأنتشارهن أيضاً بالمتنزهات العامة كما سيتيح العمل بسهولة دون مضايقات لهن أو للأخرين .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 25068 ] نشر منذ 2 دقيقتين

عساكم على القوه …..

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