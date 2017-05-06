أمين الطائف يبحث إنشاء سوق شعبي للنساء بالمنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

أمين الطائف يبحث إنشاء سوق شعبي للنساء بالمنطقة
بحث المهندس محمد آل هميل أمين الطائف البريد النسائى في المنطقة التاريخية بوسط الطائف فتعرف على مطالب النسوة بالمنطقة كما تعرف على مشاكلهن .
وأكد أن الأمانة ستوفر الحلول الجذرية لكل مشاكلهن من خلال أقامة سوق شعبى نسائي لهن داخل المنطقة .
وأشار أمين الطائف أن ذلك سوف يساعد في التخلص من أزدحام البائعات وأنتشارهن أيضاً بالمتنزهات العامة كما سيتيح العمل بسهولة دون مضايقات لهن أو للأخرين .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25068 ] نشر منذ 2 دقيقتين
عساكم على القوه …..