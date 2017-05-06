رئيس الاتحاد العربي يشهد قرعة البطولة العربية ويؤكد دور مصر الريادي - صحيفة صدى الالكترونية

أشرف فرج(صدى):

عبر الأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن تقديره وشكره للفرق العربية المشاركة في البطولة العربية التى ستجرى بالقاهرة ، متمنيا من الجميع الوقوف مع الاتحاد العربي الذي من واجباته دعم الممثلين العرب في الاتحادات القارية والدولية.

وقال تركي خلال رعايته أمس في القاهرة وقائع سحب قرعة البطولة العربية لكرة القدم التي تستضيفها مصر خلال الفترة، إن عودة البطولة العربية للأندية من مصر قلب العالم العربي بعد انقطاع دائم خمس سنوات مجرد بداية لأنشطة الاتحاد العربي، حيث سيعلن في القريب العاجل عن تنظيم بطولة المنتخبات والبطولات السنية والصالات والشاطئية والنسائية.

وأسفرت قرعة السحب عن وقوع النادي الأهلي المصري على رأس المجموعة الأولى ومعه كلاً من الفيصل الأردني ونصر حسين داي الجزائري والوحدة الاماراتي، فيما جاء النادي الزمالك على رأس المجموعة الثانية ومعه كلا من اتحاد الفتح الرباطي والنصر السعودي والعهد اللبناني، بينما احتل رأس المجموعة الثالثة نادي المريخ السوادني ومعه كلا من الهلال السعودي والنفط الوسط العراقي والترجي التونسي.