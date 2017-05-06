الأهلي يغادر للدوحة لمواجهة ذوب آهن الإيراني بأبطال أسيا - صحيفة صدى الالكترونية

أشرف فرج(صدى):

قالت إدارة نادي الأهلي على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن بعثة الفريق غادرت إلى العاصمة القطرية الدوحة تحضيراً لمواجهة ذوب آهن الإيراني في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وأضافت: أن الفريق غادر صباح السبت إلى الدوحة استعداداً لأخر مباراة للفريق في دور المجموعات للبطولة الآسيوية والمقرر لها الإثنين.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثالثة للبطولة الآسيوية برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن العين الإماراتي المتصدر بينما يحل ذوب آهن ثالثاً بسبع نقاط.