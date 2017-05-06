الأهلي يغادر للدوحة لمواجهة ذوب آهن الإيراني بأبطال أسيا - صحيفة صدى الالكترونية

الأهلي يغادر للدوحة لمواجهة ذوب آهن الإيراني بأبطال أسيا
قالت إدارة نادي الأهلي على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن بعثة الفريق غادرت إلى العاصمة القطرية الدوحة تحضيراً لمواجهة ذوب آهن الإيراني في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
وأضافت: أن الفريق غادر صباح السبت إلى الدوحة استعداداً لأخر مباراة للفريق في دور المجموعات للبطولة الآسيوية والمقرر لها الإثنين.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثالثة للبطولة الآسيوية برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن العين الإماراتي المتصدر بينما يحل ذوب آهن ثالثاً بسبع نقاط.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25068 ] نشر منذ 41 دقيقة
ورونا شغلكم يااسود جده ،، ادعسوا على عصائصهم …
… ننتظر الفوز نصركم الله ,,,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25068 ] نشر منذ 36 دقيقة
……….عصاعصهم …
اهلاوي صريح[ عدد التعليقات: 608 ] نشر منذ 29 دقيقة
يجب على اللاعبين التركيز في هذه المباراه يعني خسارة الفريق لاسمح الله يغادر لازم الفوز اوتعادل على اقل تقدير شدو حيلكم ادعسو اذناب ايران
جميع الجماهير السعوديه تتمنى التوفيق للملكي والزعيم الهلالي
التوفيق والذهاب بعيدا بالبطوله
الزعيم متاهل والف مبرووووووك له
والملكي انشالله يتاهل وفالكم التوفيق