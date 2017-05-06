الدفاع المدني : اصابة شاب في حريق صبيا وشبهة جنانية وراء حريق جازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

نشب حريق في حوش بقرية غوان بمحافظة صبيا مما تسبب في اصابة شاب .

وأوضح المقدم يحيى القحطاني المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان أنه بمجرد ورود بلاغ عن الحريق بقرية غوان تحركت قوات الدفاع المدني مباشرتاًوتم السيطرة على الحريق بالحوش وأخماده مما نتج عنه أصابة شاب ونقل على أثره للمستشفى.

كما أنتشر حريق كبير بجازان بمحافظة الدرب وذلك بسبب مخلفات وإطارات بمرمى البلدية.

وأوضح القحطاني أنه ورد بلاغ عن حريق أخر بمرمى البلدية بمحافظة الدرب وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في مخلفات وإطارات بمرمى البلدية وتم مساندة البلدية بفرق لمكافحة الحريق وهذة هى المرة الثانية خلال أسبوع وفي نفس المكان .