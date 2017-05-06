الأزمة المادية تدفع روائي لعرض مكتبته للبيع لشراء «حراثة» - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

دفعت الأزمة المادية إلى عرض الروائي «إبراهيم شحبي» لبيع مكتبة ضخمة تضم آلاف الكتب المتنوعة بين تفسير، وفقه وكتب دراسات، وأديان، وكتب فكرية، ومجموعة كبيرة من الرويات ودواوين الشعر جمعها على مدى 35 عاما.

وقال شحبي أنه كان يريد شراء آلة حرّاثة لمزرعته، لكنه لا يملك الكثير من المال ولذلك اضطر لبيع المكتبة من أجل شراء الآلة لمزرعته في إحدى قرى رجال ألمع لزراعة البن والدخن، بحسب عكاظ.

وأشار إلى أن راتبه التقاعدي البالغ 10 آلاف ريال لا يساعده على شراء الحرّاثة، ولعدم رغبته في الاقتراض من البنوك قرر أن يبيع المكتبة، على أن تحقق الآلة الجديدة عائدًا ماديًا.