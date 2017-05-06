سمكة قرش تهاجم ممثلة أفلام إباحية أثناء تصويرها تحت الماء - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تعرضت ممثلة أفلام إباحية أمريكية لهجوم سمكة قرش أثناء تصويرها لقطات دعائية لإحد المواقع داخل صندوق حماية تحت الماء في ولاية فلوريدا، إلا أنها تمكنت من النجاة بعدما انتشلها أحد الأشخاص المرافقين لها.

ووعدت الممثلة الإباحية متابعيها على صفحتها بموقع انستجرام بسرعة تعافيها في القريب بعدما تم إسعافها وخياطة جرح قدمها بـ20 قطبة جراحية، بحسب صحيفة ديلي ميرور البريطانية.