السياحة تعتمد اليوم العالمي للمتاحف - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

صرح ” متعب آل قويد ” نائب مدير مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أنه تم اعتماد اقامة العديد من برامج وفعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف بمحافظة الدواسر وذلك في الثامن عشر من الشهر الحالي.

وطالب متعب أصحاب المتاحف الخاصة بتعريف الزوار بالمتاحف من خلال تعريفهم بالموروث الشعبي لبلدهم عن طريق الأرشاد الداخلى للمتحف وتوجيههم للصعوبات التى تتعرض لها المتاحف الخاصة.

يذكر أن اليوم العالمي للمتاحف الذي يحتفل العالم به في الــ 18 من مايو كل عام ، جاء ذلك الاحتفال باقتراح من المجلس الدولي للمعالم والمواقع ووافقت عليه الجمعية العامة لليونسكو ، لزيادة معرفة الموروث الشعبي ووحمايتة والمحافظة عليه.