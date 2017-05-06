 تعليق مشجعة بعد خسارة النصر بخماسية من الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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تعليق مشجعة بعد خسارة النصر بخماسية من الهلال




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 21 دقيقة

والله يا فيكم ….!!

..الأخبار .. الواتساب..
..

[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 8 دقائق

ههههههههههههههه..

تراي اقدر أغرد من حسابي على تويتر
يعني بلاش حذف خلوا عندكم شوي شفافية وعالجوا مشكلاتكم من خلال نقد الزوار

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