تعليق مشجعة بعد خسارة النصر بخماسية من الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

السبت 6
مايو
والله يا فيكم ….!!
..الأخبار .. الواتساب..
..
ههههههههههههههه..
تراي اقدر أغرد من حسابي على تويتر
يعني بلاش حذف خلوا عندكم شوي شفافية وعالجوا مشكلاتكم من خلال نقد الزوار
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عاجل[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 21 دقيقة
والله يا فيكم ….!!
..الأخبار .. الواتساب..
..
عاجل[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 8 دقائق
ههههههههههههههه..
تراي اقدر أغرد من حسابي على تويتر
يعني بلاش حذف خلوا عندكم شوي شفافية وعالجوا مشكلاتكم من خلال نقد الزوار