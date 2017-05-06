حامل تلد في سيارة بعد رفض مستوصف خاص استقبالها - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

اضطرت سيدة حامل، مؤخرا، إلى وضع مولودها داخل سيارة زوجها، عقب رفض استقبالها من طرف مستوصف خاص بالدمام أول أمس الخميس، بمساعدة ممرضة كانت عابرة بالصدفة.

وكانت إدارة المستوصف رفضت استقبال السيدة غرفة العمليات بحجة عدم وجود تأمين طبي لديها، مما جعلها لا تنتظر كثيرا من الوقت وقررت وضع الجنين داخل سيارة زوجها.

وروت الممرضة التي تدعي أم عبدالمحسن، تفاصيل الواقعة والقت اللوم على إدارة المستوصف، الذي لم يراعي ظروف الأم والحالة التي كانت فيها «على حد قولها»، مشيرة إلى أن وزارة الصحة تشدد على ضرورة استقبال المنشآت الصحية الخاصة للحالات الطارئة مهما كانت الأسباب.