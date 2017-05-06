«القحطاني» يوجه رسالة لناشئي الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

أحمد مصطفى(صدى):

وجه ياسر القحطاني، قائد ومهاجم فريق الهلال، رسالة للاعبين الناشئين، قائلاً: ” من المستحيل تحقيق المجد من دون تعب، وأقول للاعبين الناشئين والشباب لن تبلغوا المجد حتى تلعقوا الصبر ” .

وقال القحطاني، خلال تصريحاته لبرنامج ” كورة روتانا ” ، إن زميله محمد الشلهوب هو أفضل لاعب مر في تاريخ كرة القدم السعودية.

وأشار إلى أن الشلهوب يتمتع بشعبية جارفة بين جماهير الفرق السعودية على مختلف انتماءاتها، مضيفاً: “هو لاعب محبوب من الجميع ” .

وعن تتويج الهلال بكأس دوري جميل للمحترفين، قال القحطاني إن الفريق افتقد رئيس النادي الأمير نواف بن سعد خلال الاحتفال باللقب.

وأوضح: ” هو أعطانا الكثير من وقته، ومهما تحدثنا عنه لن نوفيه حقه، أشكر وقفته وتواجده الدائم معنا، على مدار الموسم بأكمله ” .

وتابع: ” الأمير نواف رفض التعاقد مع لاعبين جدد خلال الصيف الماضي، قبل الالتزام بسداد مستحقات لاعبي الفريق، هو حقاً شخص رائع وافتقدنا وجوده في الاحتفال باللقب بعد مباراة النصر ” .

وأشاد القحطاني بفهد المفرج، مدير الكرة بالهلال، مشيراً إلى أنه أحد أهم الأسباب في الحصول على لقب دوري جميل للمحترفين هذا الموسم.