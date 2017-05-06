«القحطاني» يوجه رسالة لناشئي الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

«القحطاني» يوجه رسالة لناشئي الهلال
وجه ياسر القحطاني، قائد ومهاجم فريق الهلال، رسالة للاعبين الناشئين، قائلاً: ” من المستحيل تحقيق المجد من دون تعب، وأقول للاعبين الناشئين والشباب لن تبلغوا المجد حتى تلعقوا الصبر ” .
وقال القحطاني، خلال تصريحاته لبرنامج ” كورة روتانا ” ، إن زميله محمد الشلهوب هو أفضل لاعب مر في تاريخ كرة القدم السعودية.
وأشار إلى أن الشلهوب يتمتع بشعبية جارفة بين جماهير الفرق السعودية على مختلف انتماءاتها، مضيفاً: “هو لاعب محبوب من الجميع ” .
وعن تتويج الهلال بكأس دوري جميل للمحترفين، قال القحطاني إن الفريق افتقد رئيس النادي الأمير نواف بن سعد خلال الاحتفال باللقب.
وأوضح: ” هو أعطانا الكثير من وقته، ومهما تحدثنا عنه لن نوفيه حقه، أشكر وقفته وتواجده الدائم معنا، على مدار الموسم بأكمله ” .
وتابع: ” الأمير نواف رفض التعاقد مع لاعبين جدد خلال الصيف الماضي، قبل الالتزام بسداد مستحقات لاعبي الفريق، هو حقاً شخص رائع وافتقدنا وجوده في الاحتفال باللقب بعد مباراة النصر ” .
وأشاد القحطاني بفهد المفرج، مدير الكرة بالهلال، مشيراً إلى أنه أحد أهم الأسباب في الحصول على لقب دوري جميل للمحترفين هذا الموسم.
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