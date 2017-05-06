الطبيب المطعون يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بمستشفى الملك فهد بالمدينة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف الطبيب «ريان أحمد عارف»، تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له، من أحد المرافقين بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة أول أمس الخميس.

وقال ريان، أنه كان يباشر عمله الطبيعي هو وزميله، وأثناء متابعته لحالة مريض تسعيني، حيث تطلبت حالته تدخلاً طبياً، إلا أن مَن كان يرافقه وابنه رفضا تقديم العمل الطبي اللازم للمريض، وظهرت عليهما علامات التذمر.

وتابع: غادرت أنا وزميلي، الغرفة ، فقام المرافق وابنه باللحاق بنا، ثم أمسك بي وأخرج سكينا وطعنني بها، وحاول ضربي فى عنقي إلا أن الضربة أصابت ذراعي الأيمن.

وأشار إلى أن زملائها قاموا بإسعافة على الفور وتم تجهيز غرفة العمليات، وخضع إلى عملية جراحية، وفي اليوم التالي خضع لعملية جراحية أخرى بسبب خطورة الطعنة.

يذكر أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة قد أكدت أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الجاني، وبدأت التحقيق معه، فيما قام أمير المدينة الأمير فيصل بن سلمان بزيارة الدكتور ريان في المستشفى، وهاتفه وزير الصحة للاطمئنان على صحته.

وعبر الطبيب ريان عن ثقته في قيام الجهات الأمنية بإيقاع العقاب المستحق بالجاني، قائلاً «انتهت قصتي مع مَن اعتدى عليّ وكاد أن ينهي حياتي، وأصبحت الدولة هي خصمه تأخذ حقي وحق كل طبيب يعمل في مختلف مناطق المملكة»، بحسب المدينة.

من جانبها أكدت وزارة الصحة، أن الاعتداء على الممارس الصحي يعتبر جريمة، مؤكدة أنه تم رصد من يحرض على ذلك للرفع بهم للجهات المختصة، مبينة أن الأنظمة تكفل حقوق الجميع.