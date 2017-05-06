قبيلة مصرية تحاصر أوكار إرهابيين بشمال سيناء - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة (صدى):

أعلنت قبيلة الترابين بمحافظة شمال سيناء المصرية أمس، عن تمكنها من دك أوكار الإرهابيين ومخازنهم، ومحاصرتهم في مناطق العجرة والمهدية وشبانة وسيالة البواطي بجنوب مدينة الشيخ زويد.

وقال «إبراهيم العرجاني» شيخ قبلية الترابين، إن أبناء القبائل بالتعاون مع القوات المسلحة نجحوا في السيطرة على مناطق عدة في سيناء، مضيفا بأن التكفيريين في مناطق بلعة والأحراش وجهاد أبو طبل والمسمى، سيتفاجأون بتواجدنا فوق رؤوسهم قريبا جدا، وأقرب مما تتوقعون.

وهدد«العرجاني» الجماعات الإرهابية في شمال سيناء بملاحقتهم أينما كانوا، قائلا «لقد أتى رجال يتلهّفون لملاقاتكم كما تَتَلهّفون أنتم على الهروب منهم يا جبناء يا خوارج هذا الزمان»

يذكر أن محافظة شمال سيناء تشهد أعمال عنف، واشتباكات بين القوات المسلحة المصرية وجماعات إرهابية عقب رحيل الرئيس الإخواني الأسبق محمد مرسي في يوليو من العام 2013.