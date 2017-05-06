الشورى ينتقد تقرير الإسكان السنوي ويطالب بإعادة تقويم التحليلات المالية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

طالب مجلس الشورى من وزارة الإسكان إعادة تقويم التحليلات المالية الواردة في الاستراتيجية المتعلقة بالأعباء المالية على المواطنين، فيما انتقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات بالمجلس التقرير السنوي للوزارة مكدة على تكرار عرض المعوقات التى تواجهه الوزارة.

وقالت اللجنة إن التقرير الوزارة للعام 1437/‏1436 مشابه لسابقه من حيث المعوقات، مشيرة إلى أن تلك المعوقات تدور حول لائحة الاستحقاق، والأراضي، والموارد البشرية، والقضايا إدارية، إضافة إلى تحمل التكاليف، وقضايا المقاولين، بحسب الوطن.

كما طالب المجلس من الإسكان بإيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل، والأيتام، والمطلقات، وتقليص فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص إلى أقل من 10 سنوات، فضلا عن إعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب، وضرورة العمل على تحديث الإستراتيجية كل 5 سنوات لتتماشى مع المستجدات والمتغيرات التي تحدث على أرض الواقع.