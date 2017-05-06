فنلندا تطبع صورة الطفل السوري الغريق «آلان» على عملتها الوطنية «صورة» - صحيفة صدى الالكترونية

هلسنكي(صدى):

قامت حكومة فنلندا بطبع صورة الطفل السوري «آلان الكردي» الذي مات غرقا قبالة سواحل بحر إيجه قبل عامين.

واتخذت الحكومة الفنلندية هذه الخطوة بمناسبة الذكري السنوية المئة لاستقلالها، وطبعت صورة الجندي الذي حمل الطفل آلان بعد أن مات غرقا على سواحل بحر إيجه، لمحاولة لفت الانتباه إلى العدالة العالمية واحترام حقوق الإنسان، بحسب صحيفة NTV.

وكانت صورة الطفل السوري قد لاقت انتشارا واسعا وصدى عالمي كبير بعد غرقه في منطقة بودروم التركية في أول سبتمبر من العام قبل الماضي، أثناء هربه مع أهله لأوروبا حتى لقي مصرعه هو وأخوه وأمه.

