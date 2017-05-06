«ميسي» يرفض عرضا بـ35 مليون يورو سنويا للتجديد لبرشلونة - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد (صدى):

رفض اللاعب الأرجنتيني «ليونيل ميسي» لاعب نادي برشلونة الإسباني، العرض الأول المقدم منه ناديه للتجديد، والذي تتراوح قيمته ما بين 30 إلى 35 مليون يورو سنويا.

وبدأت مفاوضات التجديد بين الفريق الكتالوني و خورخي ميسي والد هداف البارسا ووكيل أعماله منذ عدة أشهر، في حين يفضل اللاعب ووالده الانتظار لحين تقديم عروض أخرى خاصة مع الهور بمستوى رائع خلال الفترة الماضية وهو ما يضمن له تجديد تعاقده مع برشلونة والذي سينتهى في صيف العام القادم، أو الرحيل لأي نادي أخر، بحسب صحيفة آس الإسبانية.

من جانبها قالت صحيفة الماركا الإسبانية، إن اجتماعا عقد يوم الجمعة بين والد ميسي وإدارة النادي الكاتالوني، وأن الطرفان حققا خطوات متقدمة على طريق التجديد.