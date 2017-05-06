رئيس الزمالك يوافق على بيع «كهربا» نهائيا بشرط واحد - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة (صدى):

حددت إدارة نادي الزمالك المصري مبلغ 5 ملايين دولار مقابل الموافقة على إعارة اللاعب «محمود كهربا» لمدة موسم واحد، و 15 مليون دولار لبيع عقده بشكل نهائي.

وأوضح رئيس الزمالك أن مجلس الإدارة تلقى طلبين بضم اللاعب أحدهم سعودي والأخر إماراتي، خلال الموسم القادم، دون أن يفصح عن تفاصيل العرضين أو الناديين.

وكان كهربا والذي انتهت إعاراته لنادي الاتحاد قد أبدى رغبته في الاستمرار بالدوري السعودي بعدما تأقلم على الأجواء وتحقيق انجازات مع الاتحاد.