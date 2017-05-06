عضو شورى يتمسك بضرورة دعم الكهرباء والماء لمراعاة من لا يشملهم الدعم - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني (صدى):

طالب الدكتور «عبدالمحسن آل الشيخ» عضو مجلس الشورى، باستمرار دعم الكهرباء والماء لمراعاة من لا يشملهم الدعم، وذلك بعد رفض لجنة الاقتصاد والطاقة تبني مُقترحه داخل جلسات المجلس.

وأوضح أن الأسر بالمملكة يزيد استهلاكها للماء والكهرباء بحسب حجمها، لافتا إلى أن هناك عشرات الآلاف من الأسر الأجنبية التي ترى أنه ليس لها وطن بديل غير المملكة، ويعمل معيلوها بأجور منخفضة، بالتالي فإن رفع الدعم عن الكهرباء والماء قد يضطرها إلى اللجوء لممارسات يصعب علاجها، حتى يتسنى لها توفير مقدار التكلفة الجديدة في الخدمات الأساسية، بحسب الرياض.