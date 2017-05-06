بالفيديو.. الشرطة البرازيلية تعتقل لاعب كرة أثناء المباراة - صحيفة صدى الالكترونية

برازيليا(صدى):

اعتقلت الشرطة البرازيلية بالقبض على اللاعب «مارلون ناثانيل أليكساندر ليما» أثناء تواجده على مقاعد البدلاء، خلال المباراة التى كان يخوضها فريقه «سابوكينزي» في مواجهة «فارهوبيليا» بدوري الدرجة الثانية البرازيلي.

وأوضح مقطع فيديو لحظة القبض على اللاعب، حيث دخل ضباط من الشرطة إلى أرض الملعب وقبضوا على اللاعب البرازيلي، بتهمة الانضمام إلى عصابة خطفت رجلًا من مركز تسوق وسرقت بطاقته الائتمانية واشترت بها أغراضًا.

وقال مسؤول الشرطة في مدينة بورتو أليجري إن القبض جرى بهدوء في الملعب، ولا علاقة للنادي بالجريمة، وتعاون مديرو الفريق مع الشرطة لإتمام القبض.

