إعادة محاكمة صاحب «شاليه حفل جدة المختلط» وملاحقه نجله بالإنتربول - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم (صدى):

تعتزم محكمة بالمملكة حسم دعوى ضد رجل أعمال يمتلك شاليهات شهيرة، على خلفية تجاوزات وإقامة حفل مختلط داخل منتجع بجدة وتداول مقطع مصورا له في عيد الفطر الماضي، وذلك عقب نقض الأحكام السابقة.

وأكدت معلومات أن رجل الأعمال صاحب المنتجع متواجد حاليا خارج المملكة، فيما صدرت أوامر قبض بحق نجله لجلبه بواسطة البوليس الدولي «إنتربول».

وقالت مصادر إن قرارا سابقا صدر بإغلاق الشاليه لثلاث سنوات، وسجن رجل الأعمال عامين، فضلاً عن سجن خمسة متهمين آخرين بين عام وثلاثة أعوام، وهو الحكم الذي تقرر نقضه في وقت سابق عقب اعتراض الادعاء العام للمطالبة بعقوبات أشد على المتهمين، بحسب عكاظ.