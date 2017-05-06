أمانة رئاسة الوزراء اليمنية تدين اختطاف المليشيا نجل الأمين العام المساعد - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد (صدى):

أدانت الأمانة العامة لرئاسة الوزراء اليمنية، بشدة إقدام مجاميع مسلحة من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على اقتحام منزل نجل الامين العام المساعد لمجلس الوزراء محمد ابو الفضل الصعدي واختطافه بعد ترويع أسرته وأطفاله والعبث بمحتويات المنزل ونهبه.

وذكر مصدر مسؤول في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء، ان مثل هذه العملية الاجرامية الجديدة تضاف الى سجل الانتهاكات السافرة لحقوق الانسان التي ترتكبها المليشيا الانقلابية بحق المواطنين في مناطق سيطرتها.

وقال إن المليشيا الانقلابية اختطفت نجل الامين العام المساعد من منزله في صنعاء، واقتادته الى مكان مجهول دون أي سبب، لتبرهن من جديد على انها عصابة متجردة من كل القيم الدينية والاخلاقية والاعراف الاجتماعية، بحسب وكالة الانباء اليمنية «سبأ».

وحمل المصدر، مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطف، وسرعة الافراج عنه لعدم وجود أي مبرر لاختطافه، مشيرا الى ان مثل هذه الجرائم والانتهاكات سيحاسب مرتكبوها ولن يفلتوا من العقاب طال الزمن أم قصر.