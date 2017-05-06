بالفيديو.. تعرف على أضخم 10 حيوانات في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاتء ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو للحيوانات الاستئنائية، بحيث تبلغ ضخامتها أقصى الحدود حتى إن الفيل لن يشعر بالراحة عندما يقف بجوارها.

1- أضخم ثعبان في العالم

ثعبان طوله 500 قدم وإذا تمدد باستقامة فسوف يبلغ تقريبًا ارتفاع مبنى من 5 طوابق، وبإمكانه ابتلاع إنسان بالغ، وطعامه المفضل هى الحيوانات الضخمة مثل الأبقار .

2- أطول حصان في العالم

يعتبر الحصان سامسون أطول حصان في العالم وفقًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية وارتفاعه نحو 7.2 أقدام ووزنه 3300 باوند، وبذلك يعتبر أثقل الأحصنة على الإطلاق، وعندما بلغ 4 سنوات من عمره أطلق عليه اسم الماموث نسبة إلى حيوان الماموث الذي يشتهر بضخامته.

3- ثور الواتوزي

من أضخم أنواع الثيران وهى تمتلك أطول قرون تميزها عن غيرها من الثيران ولكن يعتبر الثور ليرش، وهو صاحب أضخم قرون وتم تسجيله بموسوعة جينيس للأرقام القياسية لامتلاكه أضخم قرون في العالم، ولكن ليرش لا يعتبر أضخم ثور في العالم بل يعود ذلك اللقب إلى “فيليد مارشال” الذي بلغ وزنه 3680 باوند، ويعتبر أضخم ثور في العالم حتى إن لحمه يكفي لتحضير 45 ألف شطيرة هامبرغر ووزنه هو ضعف الثيران الطبيعية.

وترجع الضخامة المتناهية في قرون ليرش ترجع لإصابته بمرض نادر أدى إلى استمرار زيادة حجم قرون الثور بطريقة ملحوظة، وغير عادية مما تسبب للحيوان بصداع وآلام شديدة في الرقبة والأكتاف، وهو ما أدى إلى وفاة ليرش عن عمر 14 عامًا فقط.

4- الحبار العملاق

أحد أضخم المخلوقات المائية وهو نوع من الحبار يعيش في مياه المحيط المتجمد الجنوبي في القارة القطبية الجنوبية تحديدًا في بحر رأس، وهذا النوع من الحبار طوله 33 قدمًا ويمكنه الغوص في المياه على أعماق سحيقة تصل إلى 6500 قدم، هذا بالإضافة إلى أنه حبار شرس وعدواني للغاية.

5- هرقليز

حيوان هجين أسد يشتهر باسم هرقليز ويعتبر أضخم أسد في العالم كما يعتبر من أضخم السنوريات على الأرض ويبلغ وزنه 900 باوند وطوله 11.5 أقدام وعلى الرغم من ضخامة حجمة ومنظره المخيف، ألا أنه وديع وخجول للغاية مقارنة بباقي أبناء فصيلته، وورث أفضل الصفات من أبويه، القوة من والده ذكر الأسد وقدرة مدهشة على السباحة من والدته أنثى النمر.

6- الدب الأشيب العملاق

يعتبر الدب الأشيب أو الرمادي من أضخم أنواع الدببة في العالم ويصل ارتفاعه إلى 13 قدمًا، ولكنه لم يكتسب وزنه المرعب 1600 باوند من خلال تناوله العسل التوت مثل باقي الدببة، فعلى عكس معظم الدببة يفضل البروتين الذي يحصل عليه من خلال تناول لحوم الحيوانات وحتى البشر، ومن المؤسف أن بعض الباحثين قاموا بتشريح أحد الدببة الرمادية بعد وفاته واكتشفوا أنه تغذى على شخصين على الاٌقل خلال آخر 3 أيام من حياته.

7- خنزير الماء

حيوان الكابيبارا أو خنزير الماء يعيش في أمريكا الجنوبية والوسطى بالقرب من الأنهار والبحيرات وهو يعتبر من أضخم القوارض في العالم، وأضخم كابيبارا تم العثور عليها كانت في ولاية تكساس طولها نحو 4.5 أقدام ووزنها 120 باوند وتدعى “كابلن روس”.

8- أضخم كلب في العالم

أضخم الكلاب في العالم الكلب “أيكاما زوربا”، حيث كان وزنه عام 1989 نحو 334 باوند، وتم تسجيله بموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأثقل وأضخم كلب في العالم، وكان يلتهم 5 كجم لحم يوميًا.

9- التمساح لولونج

يعتبر هذا التمساح أضخم تمساح في العالم ويبلغ طوله 21 قدمًا ووززنه نحو 2.370 تقريبًا ومن المعتقد أنه تم اصطياد هذا التمساح عندما كان عمره نحو 50 عامًا ولكنه توفى بعد عامين قضاهما أسيرًا بالفلبين، كما يشاع أن لولونج كان السبب في اختفاء أحد الصيادين في قرية برونو وان وأنه كان مسؤولًا عن مقتل طفلة عمرها 12 عامًا تم قطع رأسها والعثور على بقايا من جثمانها على الشاطئ كما أنه المشتبه به الأول في حوادث الاختفاء المتكررة لجواميس المياه في المنطقة.

10- الراكون الضخم

أضخم حيوان راكون في العالم وفقًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية يدعى بانديت وهو يعتبر أسمن راكون في العالم ووصل وزنه إلى 75 باوند مما يعتبر وزن غير عادي أبدًا مقارنة بباقي أفراد فصيلته ويعزى ذلك لإصابة بانديت بخلل في الغدة الدرقية، ما أدى إلى زيادة وزنه بشكل سريع وقد أدى ذلك إلى وفاته عام 2004.