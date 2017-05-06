بالفيديو.. شاب يؤدي حركات خطيرة على حافة بناية شاهقة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. شاب يؤدي حركات خطيرة على حافة بناية شاهقة
تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو يرصد استعرض شاب متهور مهاراته الخطيرة على حافة بناية شاهقة الارتفاع دون استخدام وسائل حماية.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول الشاب يستعرض مهاراته الخطيرة على حافة البناية؛ حيث راح يؤدي بعض الحركات الخطيرة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25045 ] نشر منذ 33 دقيقة
لا اظنك الا رايح في خرايطها رايح ، ما كل مره تسلم الجره …
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15510 ] نشر منذ 30 دقيقة
عادي بعد التمارين الي قد تستمر شهور وسنين
أي واحد يقدر يسويها
أهم شي تخلص من الكررررشه علشان ماتفقدك توازنك🤗🤗🤗🤗🤗🤗