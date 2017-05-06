بالفيديو.. شاب يؤدي حركات خطيرة على حافة بناية شاهقة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو يرصد استعرض شاب متهور مهاراته الخطيرة على حافة بناية شاهقة الارتفاع دون استخدام وسائل حماية.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول الشاب يستعرض مهاراته الخطيرة على حافة البناية؛ حيث راح يؤدي بعض الحركات الخطيرة.