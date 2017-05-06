الفلبين تحتل الترتيب الرابع بمليون عامل بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني (صدى):

احتلت الفلبين المرتبة الرابعة في عدد العمالة بالمملكة، بعد ارتفاع عددها لمليون عامل بنهاية العام 2015، خاصة في مجال العمالة الطبية والمنزلية، بحسب ما كشفته سفارة المملكة في مانيلا، وكذلك ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين لـ3.85 بليون دولار، منها صادرات سعودية إلى الفيليبين بقسمة 3.7 بليون دولار، والباقي صادرات فيليبينية للمملكة.

قالت الدكتورة «انتصار فضل» المتخصصة في الاستشارات التجارية للشركات، إن الطلب على استقدام عمالة معينة دون غيرها من مميزات الأسواق التجارية النشطة، لافتة إلى أنه رغم أن قيم الصادرات الخليجية شهدت خلال السنوات العشر الأخيرة نمواً ملحوظاً إلا أنها لم تحقق المــستويات التي ترقى للمقومات الاقتصادية التي تتمتع بها دول المجلس، ولم ترق للطموحات التي تتناسب والجهود التي تبذل لتنمية هذه الصادرات، بحسب الحياة.

يذكر أن الفيليبين وافقت على زيادة عقود العمل التي يتم تصديقها من الملحقيات العمالية لكل مكتب استقدام سعودي من 15 إلى 20 عقداً أسبوعياً.