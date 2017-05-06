بالصوت .. «حميدان التركي» يوجه رسالة مؤثرة لمسانديه - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم (صدى):

وجه المعتقل السعودي في أمريكا «حميدان التركي» رسالة صوتية نشرتها ابنته «أروى» بتويتر، للمتضامنين معه، قال فيها «السلام عليكم، جزاكم الله خيراً على كل ما فعلتموه، والحمد لله الذي عرفنا عليكم وعرفكم علينا، وجزاكم الله خيراً على دعائكم، وما عند الله خير وأبقى، فلا تقلقوا؛ الله سينصرنا وإياكم، ويربط على قلوبنا وقلوبكم جميعاً».

وكان «تركي حميدان التركي»، نجل المعتقل السعودي قد أكد أن لجنة الافراج المشروط رُفضت الإفراج عن والده، لافتاً الى ان اللجنة ستعيد النظر في الطلب بعد سنة، وذلك على خلفية إدانته بـ12 تهمة حكم عليه فيها بالسجن لمدة أقلها 28 عاما وأقصاها مدى الحياة.

