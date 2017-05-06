مقتل وإصابة 11 في تفجير سيارة مفخخة غرب الرمادي العراقية - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد (صدى):

سقط 5 قتلي فيما أصيب 6 أخرون بمدينة الرمادي العراقية، إثر تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف سوقا بقضاء حديثة غرب المدينة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الأن.

وقال مصدر أمني في محافظة الأنبار، إن انتحاريا يقود يقود سيارة مفخخة أقدم على تفجيرها ونفسه داخل سوق قضاء حديثة غرب مدينة الرمادي، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة، مضيفا أن قوات الأمن طوقت مكان الانفجار ومنع الاقتراب منه، فيما نُقل المصابون إلى مستشفى قريب والجثث إلى دائرة الطب العدلي.