حالة مناخية غير مستقرة من اليوم وحتى نهاية الأسبوع القادم - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

قال «تركي الجمعان» المختص بشؤون الطقس، إن الحالة المناخية الغير مستقرة ستشتد من خلال حالة مطرية بداية من الإثنين القادم وحتى نهاية الأسبوع بعد المقبل، وذلك في المرتفعات الجنوبية الغربية ومكة المكرمة والقصيم وحائل والرياض والشرقية وجازان وأبها والباحة والمدينة وتبوك.

من جانبه أشار «عبد العزيز الحصيني» عبر حسابه على تويتر، إلى أن الحالة المطرية ستطال اليوم مرتفعات المناطق الغربية والجنوبية والرياض والخرج، إلى جانب الحوطة والأفلاج والشرقية، مع تساقط زخات البرد.