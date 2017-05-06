بالفيديو: الأمم المتحدة تثني بجهود المملكة في مكافحة الإرهاب ومواجهة العنف - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي (صدى):

أثني «بن إيمرسون» المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، على جهود المملكة في مكافحة الإرهاب أمنيا وفكريا، مؤكدا أن جهودها لم تقتصر على التدابير الأمنية فقط، بل امتدت استراتيجيتها إلى مكافحة التطرف المتبني لسياسات العنف والآيديولوجيات المرتبطة به.

وأشار أن المملكة عانت خلال العقود الثلاثة الماضية من الإرهاب، مشيرا إلى أنها واجهت 1075 مخططا إرهابيا منذ العام 1987، منها 844 كان لها تأثير مدمر، في حين تم إشال 231 مخططا، لافتا إلى وفاة 3 الآف و178 شخصا بسبب العمليات الإرهابية خلال تلك الفترة،

وأوضح المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب خلال زيارته للرياض أمس، أن الجهود التي تبذلها المملكة ومؤسساتها الحكومية للتخفيف من معاناة ضحايا الإرهاب من خلال برامج شاملة تنطوي على الدعم المالي والنفسي والتعليمي والفرص الوظيفية.

