بالفيديو.. المرور يتوعد موثق مقطع لتجاوز «ساهر» إشارة مرور حمراء - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، تم وثقه مواطن أثناء مطاردته لإحدى مركبات الرصد الآلي «ساهر» بعد تجاوزها إشارة مرورية حمراء، لرصد رقم لوحتها الخاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جانبه أكد مصدر بالإدارة العامة للمرور، أن الفيديو لا يُوثق سوي مخالفة مصوره، مشيراً إلى أن الفيديو لا يظهر تجاوز قائد مركبة ساهر للإشارة الضوئية أو سيره بسرعة جنونية كما زعم المصور، لافتا بأن موثق المقطع هو من تجاوز الإشارة، واستخدم الجوال أثناء القيادة متوعدا بمتابعته من خلال قسم البحث والتحري بإدارة المرور.

