مصرية تدعو للتعدد لإنقاذ المطلقات ومحاربة العنوسة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أثارت دعوة الإعلامية المصرية منى أبو شنب رئيس تحرير أحد البرامج باتحاد الإذاعة والتليفزيون ،لتعدد الزوجات ردود فعل متباينة في الشارع المصري.

وقالت ابو شنب في تصريحات صحفية ان سبب اطلاق دعوتها حالات الطلاق، خاصة الذى يكون بعد فترات طويلة من الزواج بسبب فشل العلاقة الحميمة, وتدخل الأهل, وعلاقات الفيس بوك التى تؤدى للخرس الزوجي، وبالتالى يعدد الرجل العلاقات خارج منزله؛ لأنها طبيعته, وكذلك بعد أن وصلت نسب المطلقات إلى ملايين والعنوسة 13.5 مليون امرأة و84% نساء أرامل مقابل 16 % رجالاً.

و أضافت ان المبادرة تهدف للقضاء على النسب المرتفعة للمطلقات والأرامل وإعطائهن الحق فى الحياة وللقضاء على الانحلال المجتمعي, ومحاربة العنوسة، وحتى لا يلجأ الرجل للمرافقة فى السر بدون زواج أو يتزوج عرفيًا, وللقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع والزنا والعلاقات المشبوهة وتعدد الزيجات سنّةً وشرعًا يعطى للرجل طاقة جنسية عالية ويعف المرأة.

وأحدثت دعوة ابو شنب حالة من الإنقسام حولها ما بين مؤيد بشدة، ومعارض بشدة،في الشارع المصري ولاقت رواجاً اعلامياً بعد اطلاقها.