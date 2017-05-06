بالفيديو.. والد الصيعري: نحر داعش لإبني يؤكد توبته من طريق الضلال - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد سالم الصيعري والد المطلوب مطيع الصيعري أن نحر عناصر داعش لإبنه يؤكد نيته تسليم نفسه إلى الجهات الأمنية وإعلان توبته.

وقال في حوار عبر ” إم بي سي ” ، أنه لا يعلم إذا كان هناك تواصل بين مطيع و أخيه طايع، مؤكدا أنه لو كان يعلم لحثهما على تسليم نفسيهما للجهات الأمنية .

وأكد الشقيق الأكبر للأخوين في ذات الحوار تستبعاده تورط أخويه مطيع وطايع الصيعري مع التنظيمات الضالة، لبعدهما عن التشدد.

وساءل متعجباً أنه رجل أمن ضمن قوات حرس الحدود، ولم نربَّ على التشدد بل نقاتل من أجل الدين والوطن.