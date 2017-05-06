غضب نصراوي من مصور القناة الرياضية لارتدائه تيشيرت الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

الجمعة 5
مايو
ولازلتم سوف تموتون قهرااا وغيضااا وتلقمون بالاربعات والخمساااات وشغلكم الشاااغل الزعييييم التفتوو لناااديكم اهتميتووو لشي مالكم خص فيه وتناسيتوووو الخماااسيه الناااريه الاليمه البااارحه فعلاااا زلاااايب بحضرة الزعييييم
المصور نصراوي و ارتدى شعار الهلال من باب التمويه عشانوتسبو الهلال
و بعدين هوا جالس في مدرج النصر ، كيف هادي ويجي ؟؟؟
و بعدين ليش انتو يالنصراويه حاطين دوبكم و دوب الهلال ؟!!!
سيبو الهلال في حالو و شوفوا فريقكم الي من جرف لدحديره !!
من جد
الهلال فين و انتو فين
الحق لازم ينقال
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رموووسه[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 59 دقيقة
ولازلتم سوف تموتون قهرااا وغيضااا وتلقمون بالاربعات والخمساااات وشغلكم الشاااغل الزعييييم التفتوو لناااديكم اهتميتووو لشي مالكم خص فيه وتناسيتوووو الخماااسيه الناااريه الاليمه البااارحه فعلاااا زلاااايب بحضرة الزعييييم
اتحادي معجب بالهلال[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 20 دقيقة
المصور نصراوي و ارتدى شعار الهلال من باب التمويه عشانوتسبو الهلال
و بعدين هوا جالس في مدرج النصر ، كيف هادي ويجي ؟؟؟
و بعدين ليش انتو يالنصراويه حاطين دوبكم و دوب الهلال ؟!!!
سيبو الهلال في حالو و شوفوا فريقكم الي من جرف لدحديره !!
من جد
الهلال فين و انتو فين
الحق لازم ينقال