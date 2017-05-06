 الصحافة الأمريكية تحتفي بإيفانكا السعودية - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 5

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الصحافة الأمريكية تحتفي بإيفانكا السعودية

الصحافة الأمريكية تحتفي بإيفانكا السعودية

الصحافة الأمريكية تحتفي بإيفانكا السعودية
واشنطن(صدى):

اهتمت الصحف الأمريكية بتسمية مواطن سعودي ابنته على اسم ابنة الرئيس الأمريكي ترامب ايفانكا.

ونشرت صحيفتي واشنطن بوست والنيوزويك الخبر تحت عنوان ” أب سعودي يسمي ابنته ايفانكا ” و عائلة سعودية تسمها ابنتها ايفانكا تقديراً للرئيس ترامب ” .

يذكر أن حوادث تسمية الأبناء على أسماء شخصيات شهيرة تعتبر ظاهرة محلية، حيث سمى أحد المواطنين قبل سنوات ابنه على اسم لاعب كرة القدم الروماني رادوي، كما سمى آخر ابنه باسم رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي.


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *