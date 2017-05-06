إلغاء رحلات طيران وإخلاء بلدات فى كندا جراء الأمطار - صحيفة صدى الالكترونية

أوتاوا(صدى):

تسببت أمطار غزيرة هطلت على وسط وشرق كندا، اليوم الجمعة، فى فيضانات وتأخير رحلات طيران وتعطيل حركة المرور. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة الاتحادية مستعدة لتقديم المساعدة إذا اقتضى الأمر.

ونصحت السلطات المحلية السكان فى بعض البلدات بترك منازلهم فى حين شهد إقليما أونتاريو وكيبيك أمطارا غزيرة هذا الأسبوع، وأظهرت لقطات تلفزيونية السكان وهم يكدسون أكياس الرمال فى تجمعات سكنية فى كيبيك بينما تم إجلاء آخرين بالقوارب. وفى تورونتو التى تقع على الساحل الشمالى لبحيرة أونتاريو حاول عمال البلدية تعزيز الجسور على الشواطئ.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو إنه على اتصال منتظم بالسلطات المحلية، وقال فى مؤتمر فى مونتريال “نحن مستعدون وراغبون فى تقديم أى مساعدة يمكن للحكومة الاتحادية تقديمها فى هذا الموقف وسنكون هناك بالطبع فيما تستمر أعمال التطهير عقب انحسار المياه، وذكر مطار بيرسون الدولى فى تورونتو على موقعه على الإنترنت إن نحو 200 رحلة من المطار وإليه ألغيت بحلول منتصف.