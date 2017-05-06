بيع مجوهرات الأميرة ديانا بأسعار زهيدة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

واجهت المؤسسة الخيرية المعنية برعاية قصر كنسينغتون أخيراً تهمة بيع مجموعة من تذكارات الأميرة ديانا لمناسبة الذكرى الـ20 لوفاتها ، حيث عرضت المؤسسة نسخةً طبقَ الأصلِ من قلادة الياقوت واللؤلؤ الخاصة بديانا مقابل 194 دولاراً. وأضافت إليها بروش من الياقوت بسعر 32 دولاراً ووشاحاً حريرياً وردياً بـ123 دولاراً.

وذكرت الحملة الدعائية أن القلادة هي تلك التي ارتدتها ديانا أثناء رقصها مع النجم جون ترافولتا في البيت الأبيض.

وشملت المجموعة أيضاً أقراطاً بسعر 19 دولاراًً. كما تضمنت خاتماً ارتدته الأميرة في حفل زفافها وعُرض بـ65 دولاراً وحلية «شجرة ملكة القلوب» بـ17 دولاراً.

وقد انتقد ديكي أربيتر مدير الإعلام السابق للأمير تشارلز والأميرة ديانا عرض هذه المجموعة. وقال إن المؤسسة تقوم بتسويق مجموعة من ممتلكات الأميرة ديانا في الذكرى السنوية الـ20 لوفاتها لأغراض تجارية.

وفي المقابل أكد متحدث باسم مؤسسة القصور الملكية التاريخية أنَّ أرباح المجموعة ذهبت لرعاية القصر.