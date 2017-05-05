أحد يصعد لدوري جميل.. ونجران يواجه الباطن للصعود - صحيفة صدى الالكترونية

أشرف فرج(صدى):

صعد فريق أحد إلى دوري جميل، بعدما حل في وصافة دوري الدرجة الأولى بنهاية جولة الختام والتي أقيمت مبارياتهما مساء الجمعة.

ورفع أحد رصيده إلى 48 نقطة بعد تعادله أمام ضيفه الطائي 0-0 بالمركز الثاني خلف الفيحاء بطل دوري الدرجة الأولى وإلي ضمن الصعود لدوري جميل منذ الجولة الماضية.

فيما خطف نجران المركز الثالث بفوزه أمام هجر 3_1، ليصبح رصيده 46 نقطة، بفارق نقطة عن النهضة الذي تعادل أمام العدالة بدون أهداف ليفقد المركز الثالث، وسيواجه نجران نظيره الباطن في مواجهتي ملحق للصعود إلى دوري جميل.