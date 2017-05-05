سفير بريطانيا لدى مصر: «بحب الكشري طعمه حلو ومش غالي» - صحيفة صدى الالكترونية

سفير بريطانيا لدى مصر: «بحب الكشري طعمه حلو ومش غالي»
أعرب سفير بريطانيا لدى مصر، جون كاسن، عن حبه للكشري معللا ذلك بأنه «بيشبع ومش غالي وطعمه تحفة».
وأكد على حبه للمطربين المصريين عمرو دياب ومحمد منير قائلا : «بحب الكينج والهضبة وأنا عارف إنهم عملوا مع بعض أغنية واحدة اسمها القاهرة» .
وأوضح كاسن في حوار بمقر السفارة مع راديو «هيتس»، إنه سمع عن المسلسلات المصرية مثل ” جراند أوتيل ” و ” الكبير ” إلا أنه لم يشاهدها.
عن الاكل والفن والموسيقى #السفير_على_هيتس: انا بحب الكشري عشان بيشبع ومش غالي وطعمه تحفه.. انا سمعت عن جراند اوتيل والكبير بس ما شفتهمش ونفسي المصريين يقولوا لي اتفرج على ايه رمضان اللي جي.. بحب الكينج والهضبة وأنا عارف انهم عملوا مع بعض أغنية واحدة اسمها القاهرة
Posted by UK in Egypt on Friday, 5 May 2017
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤِؤمِـهِہُُُ,َ .. 🍃[ عدد التعليقات: 6796 ] نشر منذ 10 دقائق
😅
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 13859 ] نشر منذ 4 دقائق
الله يديم ا لنعمه. المصري ذا ما دانيته