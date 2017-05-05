سفير بريطانيا لدى مصر: «بحب الكشري طعمه حلو ومش غالي» - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أعرب سفير بريطانيا لدى مصر، جون كاسن، عن حبه للكشري معللا ذلك بأنه «بيشبع ومش غالي وطعمه تحفة».

وأكد على حبه للمطربين المصريين عمرو دياب ومحمد منير قائلا : «بحب الكينج والهضبة وأنا عارف إنهم عملوا مع بعض أغنية واحدة اسمها القاهرة» .

وأوضح كاسن في حوار بمقر السفارة مع راديو «هيتس»، إنه سمع عن المسلسلات المصرية مثل ” جراند أوتيل ” و ” الكبير ” إلا أنه لم يشاهدها.