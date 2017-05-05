عقد بقيمة 143.4 مليون دولار لتنفيذ تعديلات على أباتشي تابعة للمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبدالله(صدى):

حصلت شركة بوينج العملاقة، على عقد بقيمة 143.4 مليون دولار؛ لتقديم تعديلات فريدة من نوعها على طائرات هليكوبتر هجومية أباتشي من طراز AH-64E تابعة للحرس الوطني السعودي.

ويغطي العقد تطوير 24 طائرة أباتشي، بقيمة 3.9 مليون دولار في إطار برنامج تمويل المبيعات العسكرية الأجنبية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية والبنتاجون.

يذكر أن أباتشي هي المروحية الهجومية الأساسية للجيش الأمريكي، وقد تم تصديرها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم من المملكة العربية السعودية إلى اليابان.