القوات السعودية تصد هجوما على الحدود اليمينة - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

نجحت القوات السعودية في صد هجوم للميليشات الحوثية وحرس المخلوع صالح في منطقة نجران عصر اليوم الجمعة، قبالة نجران.

وأفادت قناة ” العربية ” ، في خبر عاجل، أن الهجوم تخطى الحرم الحدودي السعودي للاستيلاء على أحد لارقابات العسكرية بين على الحدود اليمنية.

وأشارت إلى أن الفرقة الراجلة من القوات السعودية نجحت رغم صعوبة التضاريس من صد الهجوم عبر الأسلحة المباشرة وبعض القذائف التي أطلقتها، ونجحت في إصابة قائد المجموعة وشتت تحركات الميليشيات الحوثية ودفعهم إلى الانسحاب كاملاً.