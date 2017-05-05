مستشفى الولادة بالجوف يحصل على المركز الأول في فحوصات التشوهات - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

حصد مستشفى الولادة والأطفال بالجوف، المركز الأول على مستشفيات المملكة، في إجراء فحوصات الكشف المبكر للإعاقات السمعية وتشوهات القلب للأطفال حديثي الولادة.

يذكر أن وزارة الصحة أطلقت في شهر يناير لعام ٢٠١٦م المرحلة الأولى لبرنامجين وطنيين يهتمان بالأطفال حديثي الولادة، برنامج الفحص المبكر للإعاقة السمعية، وبرنامج الكشف المبكر لتشوهات القلب الخلقية الحرجة في ٢٩ مستشفى تحويلي من مستشفيات وزارة الصحة، وتبعتها في بداية عام ٢٠١٧م بتفعيل البرنامجين كمرحلة ثانية في حوالي ٧٠ مستشفى طرفي في مناطق المملكة.