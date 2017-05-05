بالصور.. كوميديا الجزائريين في صناديق الإقتراع - صحيفة صدى الالكترونية

الجزائر(صدى):

تشهد دائما عملية الإنتخابات وقائع غريبة في شتى الدول، مثل الانتخابات البرلمانية الجزائرية الأخيرة ،حيث عثر على رسائل كتبها الناخبون حملت مطالب اجتماعية وصورا لبعض المشاهير داخل أظرفة التصويت، التي من المفترض أنها مخصصة لوضع قوائم المرشحين.

ووفقا للعربية فقد تضمنت بعض الأظرفة صورا لمنتوجات غذائية كالحليب والخميرة واللحم، وهي رسائل واضحة للتعبير عن ارتفاع أسعار هذه المواد وانقطاعها في بعض الأحيان من الأسواق.

و اختار البعض الآخر أن يضمّن مطالبه داخل ورقة التصويت عوض اختيار قائمة مرشحة وتراوحت المطالب بين التشغيل والسكن وضرورة القضاء على البطالة.

وشهدت صور لمشاهير أبرزها صور للمدرب الفرنسي لنادي أرسنال الإنجليزي، أرسن فينجر، والذي أرفقت صوره بعبارة ” إرحل ” ، إلى جانب صورة المدون الجزائري ” منانوك ” المعروف بانتقاده لأوضاع الجزائريين بأسلوب فكاهي، كما حملت عديد الأظرفة عبارة ما نسوطيش “لن أصوت” والمستنبطة من الفيديو الذي يحمل عنوانه نفس الكلمة وحقق ملايين المشاهدات داخل البلاد وخارجها.