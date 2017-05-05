وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق «محمد فال» متأثرًا بأزمة - صحيفة صدى الالكترونية

نواكشوط(صدى):

قالت وسائل إعلام موريتانية، أن الرئيس الموريتاني الأسبق اعلي ولد محمد فال، توفي اليوم الجمعة،عن عمر ناهز 67 عاما، بعد أزمة قلبية ألمت به.

وصرحت مصادر لوسائل الإعلام أن الرئيس السابق، توفي بولاية تيرس زمور شمال البلاد.

وكان تولى ولد محمد فال رئاسة موريتانيا عام 2005، بعد الانقلاب العسكري الذي قاده المجلس العسكري الأعلى ضد الرئيس السابق معاوية ولد الطايع، وتنحى عن السلطة بعد الانتخابات التي فاز بها الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، عام 2007.