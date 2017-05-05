تعرف على قصيدة الشيخ محمد بن راشد الجديدة - صحيفة صدى الالكترونية

ابوظبى(صدى):

نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قصيدة جديدة، على حسابه في برنامج إنستغرام.

وحملت القصيدة الجديدة لحاكم دبي اسم عتاب.

وجاء فيها :

يا شاغله نفسك على غير طايل

لا تضيعي وقتي وأنا عنك مشغول

عندي على ما كان منك دلايل

وكل حد عن شي يسويه مسؤول

وكثر الكلام بين قلت وقايل

ما يفيد لأن الطبع فالضلع مشكول

هل يستقيم الظل والعود مايل

والناس دوم أجناس عالي ومجهول

ونحنا كتفينا وما تفيد الرسايل

وما عندنا مشكل له تدور حلول

وكل وقت له ناسه وعندي بدايل

ونتي زمانك مر بالعرض والطول

حدّ عتابه يكون ضرب المثايل

وحدّ عتابه إنتبا ذكره يزول

يذكر أن الشيخ محمد أحب الشعر منذ وقت مبكر،وبدأ بكتابة بعض الأبيات مستخدماً اسماً مستعاراً، وهو اسم صديق له، ثم نشر هذه الأشعار في الجريدة ، عندما أدرك أن لديه الموهبة الشعرية التي تؤهله للظهور على الساحة الشعرية في دولة الإمارات.