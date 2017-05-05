أمور تجعل زوجك يشتاق إليك دائما تعرفي عليها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

اتسألين نفسك كيف تجعلين زوجك يشتاق اليك؟ اذا كنت تشعرين بأن علاقتك بزوجك بدأ يسودها الملل والروتين وتودين اعادة الشغف واللهفة اليها، وتتمنين لو أنه يشتاق اليك كالسابق فما عليك سوى القيام ببعض الأمور الصغيرة وهي:

غيري بمظهرك: اعتني بجمالك وبشرتك وشعرك. أحدثي تغييرًا ملفتًا وغير مسبوق في شكلك الخارجي كأن تغيري لون شعرك او تسريحتك. اشتري ملابس جديدة ومثيرة دون أن ننسى اختيار العطر الجذاب والمناسب لك وفي هذا السياق، اياك والعطور القوية لأن الرجل لا يحبها.

إبتعدي عنه قليلًا: لكي يشتاق اليك، لا تلتصقي به ليلًا ونهارًا ولا تراسليه كل دقيقتين. بل خففي من هذه الرسائل وحاولي الإبتعاد عنه قليلًا وسترين كيف سيتحمس لرؤيتك من جديد وسوف يسألك لماذا لا تهتمين به كالسابق.

كوني غامضة قليلًا: لا شيء يثير الرجل أكثر من المرأة الغامضة لأنه يستمتع في البحث عن مكونات تفكيرها وفي فك ألغازها ولحل هذه الأخيرة لا يتوقف عن التفكير بشكل متواصل وهذا ما تريدينه أنت. وهكذا ستجعلينه يشتاق اليك ويفكر فيك دائمًا.

العلاقة الحميمة: وأخيرًا، لا تنسي أن الرجل يولي أهمية كبيرة لـلعلاقة الحميمة وعندما تسعدينه في الفراش وتفاجئينه بجرأتك وبأمور جديدة سيتشوق للمزيد مما سيجعله دائم التفكير بك.