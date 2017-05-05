مطار أنشون يستقبل منتخبنا لمنافسات كأس العالم تحت سن 20 - صحيفة صدى الالكترونية

سول(صدى):

استقبل مطار أنشون الدولي بمدينة أنشون في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، بعثة منتخبنا السعودي الشاب لكرة القدم، لاستكمال المعسكر الإعدادي قبيل الانخراط في منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا والتي ستنطلق منافساتها في العشرون من مايو الجاري، وكان في استقبال البعثة سفير خادم الحرمين الشريفين بكوريا الجنوبية رياض بن أحمد المباركي.

من جهته قدم مدير منتخبنا نايف القاضي شكره وتقديره لسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين بكوريا الجنوبية على استقباله لبعثة منتخبنا الشاب وتسهيل إجراءات الدخول، متمنيًا التوفيق لمنتخبنا في كأس العالم تحت 20 عامًا والظهور بمستوى فني عالٍ يعكس مدى تطور المستويات في كرة القدم السعودية.

وتضم بعثة الأخضر الشاب (26) لاعبًا، وهم على النحو التالي:

محمد اليامي، محمد بصاص، فهد الحربي، عبدالله ترمين، علي الأسمري، ناصر العتيبي، يوسف الحربي، أيمن الخليف، ومنصور المولد (نادي الأهلي)، زيد البواردي، صالح الوحيمد، عبدالإله العمري، عبدالرحمن الدوسري، وسامي النجعي (نادي النصر)، أنس زباني، نايف كريري، فهد الرشيدي، ناصر الدوسري، وعبدالرحمن اليامي (نادي الهلال)، أمين بخاري، عون السلولي، تركي الجدعاني، وخالد السميري (نادي الاتحاد)، حسان تنبكتي، وحسن القيد (نادي الشباب)، ومحمد الزبيدي (نادي الاتفاق).

ويخوض منتخبنا 4 مباريات ودية أمام منتخبات كوريا الجنوبية، كوستاريكا، والأوروغواي، وذلك خلال معسكره بكوريا الجنوبية الذي يستمر حتى الـ18 من مايو الجاري قبيل الانخراط في منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا.

الجدير بالذكر أن الأخضر الشاب يأتي في المجموعة السادسة في كأس العالم تحت 20 عامًا، إلى جانب منتخبات الإكوادور، الولايات المتحدة الأمريكية، والسنغال.