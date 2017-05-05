الطيران المدني: بدء التشغيل التجريبي لصالة المكتب التنفيذي بمطار الملك خالد - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلة بإدارة المكاتب التنفيذية، التشغيل التجريبي لصالة المكتب التنفيذي الجديدة في الصالة الخامسة الخاصة بالرحلات الداخلية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وعلق ماجد بن بتال مدير عام المكاتب التنفيذية قائلا: ” سيمكن المكتب التنفيذي المشتركين من إنهاء إجراءات سفرهم بكل يسر وسهولة وفي جو من الخصوصية العالية، بالإضافة لاحتوائها على مناطق مخصصة للدخول والخروج بعيدة عن الازدحام، ومرافق خاصة توفر للأعضاء الخصوصية والاسترخاء في أجواء حصرية عبر صالات فسيحة وفخمة ذات خدمات راقية وبأعلى المقاييس والتميز، كما تتيح لهم خدمات أمنية مخصصة لما قبل وبعد الرحلة والتي تسمح لهم بإنهاء الإجراءات الأمنية من داخل المكتب التنفيذي ” .

وأكد ابن بتال أن المكاتب التنفيذية تقدم لعملائها أرقى أنواع الضيافة والمأكولات خلال استرخائهم في الصالات الحصرية، وتوفر لهم خدمة إنهاء إجراءات السفر والتي تمكنهم من طباعة بطاقة صعود الطائرة.

ويعمل المكتب التنفيذي على الاستفادة من سوق يشهد نمواً مستمراً ليصبح الاسم الرائد على مستوى العالم، من خلال تقديم منتجات وخدمات تتجاوز توقعات أعضائه.